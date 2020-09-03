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В Калуге горит бизнес-центр на площади 2,1 тыс. кв. м

В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники

ТАСС, 3 сентября. Пожар произошел в здании бизнес-центра в Калуге, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 12:08 поступило сообщение о загорании кровли по адресу: улица Карла Либкнехта, 29А. Здание пятиэтажное, горит по всей площади - 2,1 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Люди из здания эвакуированы. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угроза распространения огня на соседние здания отсутствует.

По данным из открытых источников, в здании расположен бизнес-центр и магазины.

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