Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 850 га

ТАСС, 3 сентября. Площадь возгорания лесного массива в Тарасовском районе Ростовской области составляет 850 га. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 700 га. "Продолжается борьба с лесным пожаром в Тарасовском районе. По состоянию на 13:00 мск площадь пожара составляет 850 га", - говорится в сообщении.

По данным властей, к тушению привлечено более 400 человек, свыше 100 единиц техники, четыре вертолета и самолет-амфибия Бе-200. В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что работу сотрудникам МЧС и спасателям усложняют жара и сильный ветер.

Как рассказали в пресс-службе регионального ОНФ, пожарным активно помогают волонтеры. "Группы быстрого реагирования "Молодежки ОНФ" отправились на ликвидацию последствий пожаров в Белокалитвенский и Тарасовский районы. Также молодые общественники проведут профилактические мероприятия там, где сохраняется угроза возникновения пожара", - отметили в ОНФ.

Руководитель управления Роспотребнадзора по области Евгений Ковалев сообщил в ходе онлайн-брифинга, что, по предварительным данным, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров в регионе не превышена, но исследования еще проводятся.

"То, что у нас вчера и сегодня были возгорания на ландшафтах, конечно же, там нами сегодня проводятся исследования атмосферного воздуха, пока данных окончательных у меня о превышении CO, двуокиси серы, двуокиси азота, взвешенных веществ, либо углерода, сажи, нет. Но исследования не завершены, потому что исследования требуют временных затрат", - сказал он.

Накануне сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области - Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Три пожара были ликвидированы. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе. Огнем повреждены 64 строения, в том числе 15 жилых домов, по предварительным данным, один человек погиб, 46 пострадали. Администрацией трех районов принято решение о введении режима ЧС.

В четверг в регионе зафиксирован еще один природный пожар - горит трава в районе Батайска, а также зафиксировано возгорание сухой травы в Аксайском районе на площади 1 га. Они не угрожают населенным пунктам.