Жителя Калининградской области оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Калининградской области на 350 тыс. рублей за публичную поддержку и оправдание в социальных сетях террористического акта в Новой Зеландии в марте 2019 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ РФ по Калининградской области.

"В результате расследования следственным отделом УФСБ России по Калининградской области уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма"), в рамках которого было установлено, что житель Калининградской области разместил в социальной сети "ВКонтакте" публичное заявление о признании террористического акта, произошедшего в Новой Зеландии 15 марта 2019 года, правильным, нуждающимся в поддержке и подражании, 24 августа текущего года 2-м Западным окружным военным судом указанному гражданину вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде штрафа в размере 350 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч были совершены нападения на две мечети, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 ранили. Нападавшему - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту - предъявили обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта. 26 марта он полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.