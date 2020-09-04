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В Ростовской области загорелся склад

Площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м

ТАСС, 4 сентября. Возгорание площадью 1,6 тыс. кв. метров произошло на складе бывшего деревообрабатывающего цеха в городе Шахты Ростовской области в ночь на пятницу. Пожару присвоен повышенный ранг, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Произошло загорание складского помещения бывшего деревообрабатывающего цеха. <…> В 02:00 (мск) - объявлен ранг пожара № 2. В 02:41 (мск) - пожар локализован на площади 1600 кв. метров", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 40 человек и 12 единиц техники.

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