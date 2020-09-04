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СМИ: число пострадавших от землетрясения в центре Японии достигло 11

Как передает агентство Kyodo, среди них - двое детей

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в пятницу в префектуре Фукуи в центральной части Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что среди пострадавших числятся двое детей. При этом местные власти предупредили, что в течение недели в Фукуи может произойти еще одно землетрясение подобной мощности.

Ранее сообщалось о двух пострадавших из-за землетрясения. Между тем, информация о каких-либо нештатных ситуациях на находящихся в регионе АЭС в связи с произошедшим не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

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