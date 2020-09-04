NYT: в США застрелили при задержании участника "Антифа", подозреваемого в убийстве

ТАСС, 4 сентября. Участник движения американских антифашистов "Антифа", подозреваемый в убийстве противника протестов под лозунгом Black Lives Matter, был застрелен в четверг при задержании в штате Вашингтон. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей правоохранительных органов США.

По их данным, 48-летний Майкл Форест Рейноэль проходил подозреваемым по делу об убийстве предполагаемого сторонника группировки правого толка Аарона Дэниелсона, участвовавшего в борьбе с беспорядками в Портленде (штат Орегон). Ордер на арест был выдан полицией города после того, как Рейноэль в интервью интернет-порталу Vice признал, что участвовал в инциденте, повлекшем смерть Дэниелсона.

Как сообщил The New York Times представитель полиции округа Терстон (штат Вашингтон), оперативная группа федеральных маршалов США прибыла в округ для поиска активиста. При задержании четыре сотрудника федерального ведомства открыли огонь, когда Рейноэль достал огнестрельное оружие. Мужчина был застрелен на месте.

В Портленде уже 97 дней продолжаются акции протеста и массовые беспорядки под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), вспыхнувшие после гибели Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике власти города и штата Орегон за неспособность справиться с насилием на улицах. Ситуация обострилась после убийства на выходных мужчины, который, по неофициальным данным, являлся сторонником праворадикальной группировки, ставящей своей целью борьбу с протестующими.