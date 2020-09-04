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СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали
Тбилиси Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив
Описание
Тбилиси
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере, один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате взрыва около Тбилисского концертного зала (филармонии) в Тбилиси на проспекте Мераба Коставы. Об этом в пятницу сообщает грузинское информационное агентство Interpressnews.

По данным агентства, взрыв произошел несколько минут назад. На месте мобилизованы сотрудники МВД и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Причины взрыва пока неизвестны. В Службе ЧС обещают позже сделать официальный комментарий.

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