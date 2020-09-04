{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ликвидировано возгорание в одном из зданий Росгвардии

Никто не пострадал

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Возгорание в одном из зданий Росгвардии на юго-востоке Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Москве в одном из зданий Росгвардии из-за замыкания электропроводки произошло задымление. Личный состав был оперативно эвакуирован, а очаг возгорания ликвидирован. Пострадавших нет, ущерб имуществу не нанесен. В данный момент проводится проветривание помещений", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в здании Росгвардии на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, пожар произошел в сауне на площади 30 кв. м.

Теги
Россия
Дело Ивана Голунова
Суд продлил арест до 7 декабря экс-полицейскому Ляховцу по делу журналиста Голунова
Ранее суд также оставил под стражей бывших сотрудников полиции Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева
Читать полностью