В Москве ликвидировано возгорание в одном из зданий Росгвардии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Возгорание в одном из зданий Росгвардии на юго-востоке Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Москве в одном из зданий Росгвардии из-за замыкания электропроводки произошло задымление. Личный состав был оперативно эвакуирован, а очаг возгорания ликвидирован. Пострадавших нет, ущерб имуществу не нанесен. В данный момент проводится проветривание помещений", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в здании Росгвардии на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, пожар произошел в сауне на площади 30 кв. м.