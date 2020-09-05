Число жертв отравления алкоголем в Армении достигло 17

ЕРЕВАН, 5 сентября. /ТАСС/. Число погибших от алкогольной интоксикации в Ереване, Армавире и Котайке достигло 17 человек, всего отравились 46 человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

"С 31 августа по 5 сентября в Армении было зарегистрировано 46 случаев отравления алкоголем (метанолом), 17 из которых закончились летальным исходом, а 16 пациентов были выписаны после оказания медицинской помощи. 29 случаев зарегистрировано в Армавирской области с 9 летальными исходами, 15 - в Ереване с 7 летальными случаями, 2 - в Котайкской области с 1 летальным исходом", - отмечается в сообщении.

В среду стало известно, что в Армавире и Ереване умерли 14 человек, которые употребляли "алкоголь неизвестного происхождения". Еще несколько отравившихся находились в критическом состоянии в больницах Еревана и Армавира. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело. По подозрению в продаже контрафактной водки был арестован 50-летний житель Армавира.