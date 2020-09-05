Суд в Петербурге арестовал мужчину и женщину, избивавших ее годовалого ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину и проживающую с ним женщину, избивавших ее малолетнего ребенка. Об этом журналистам сообщили в субботу в Объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Пельцера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Он арестован до 3 ноября этого года.

Аналогичная мера пресечения вынесли судом в отношении его сожительницы Тамары Калмуратовой.

Ранее в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что 3 сентября в полицию поступило сообщение из детской больницы о том, что туда доставили годовалую девочку с многочисленными травмами головы и тела. Девочку привезли в больницу из квартиры, житель которой сообщил врачам, что ребенок якобы упал с кровати. Полицейские решили проверить слова мужчины, и он сознался в том, что избил ребенка. Кроме того, выяснилось, что в течение трех предшествовавших госпитализации дней 20-летняя мать ребенка вместе со своим сожителем распивала алкогольные напитки, выходила за алкоголем, а в это время ее сожитель бил ребенка из-за, по его мнению, плохого поведения, отмечалось в сообщении.

4 сентября Пельцер и Калмуратову задержали, обоим предъявили обвинение. Женщина и ее защитник при избрании ей меры пресечения в суде указали, что она инкриминируемого ей деяния не совершала, скрываться не намерена, ранее не судима, и просили учесть ее молодой возраст.