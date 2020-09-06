В Абхазию на время устранения аварии начались поставки электроэнергии из России

СУХУМ, 6 сентября. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из России в Абхазию начались в воскресенье вечером из-за аварии на высоковольтной линии электропередач, в результате чего половина территории республики оказалась без света. Об этом сообщила пресс-служба республиканского предприятия "Черноморэнерго".

"Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлен. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что произошла авария на высоковольтной линии "Ачгуара". Без электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и г. Сухум - половина территории республики. На время проведения восстановительных работ Абхазия запросила переток электроэнергии из Российской Федерации.

В ночь на воскресенье по всей республике прошел ливень с грозой, некоторые районы восточной Абхазии из-за непогоды некоторое время были без света. Позднее подача электричества туда была восстановлена.