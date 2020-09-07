В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в пяти округах

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти округах этого американского штата из-за природных пожаров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

"Из-за пожаров выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались", - подчеркнул Ньюсом.

Режим ЧС вводится в округах Фресно, Мадера и Марипоса в центральной части Калифорнии, а также в округах Сан-Бернардино и Сан-Диего на юге штата. Всего в Калифорнии 58 округов.

Ньюсом 18 августа уже ввел режим чрезвычайной ситуации на уровне штата из-за аномальной жары, а также пожаров в ряде других округов. Данные меры позволяют местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий пожара. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США. Кроме того, власти округов могут по упрощенной схеме закупать необходимое из-за пожаров продовольствие.

Огонь быстро распространяется на территории штата из-за жаркой и сухой погоды.