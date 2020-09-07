В Петербурге задержали троих подозреваемых в угоне автомобилей и хищении имущества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в угоне автомобилей в Санкт-Петербурге. В результате расследования было установлено, что злоумышленники также взламывали автомобили с целью хищения имущества, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники уголовного розыска Выборгского района Санкт-Петербурга на парковке торгового центра на проспекте Культуры задержали трех граждан - двух выходцев из Закавказья и 27-летнего уроженца Оренбурга. Один из подозреваемых заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Преступники были пойманы в ходе расследования дела от 21 августа о хищении иномарки в Петербурге. В результате выяснилось, что задержанные граждане причастны не только к автоугонам, но и к серии хищений имущества из автомобилей - они использовали спецоборудование, чтобы открывать машины или просто разбивали в них окна. Установлено, что 31 августа злоумышленники путем сканирования диапазона сигнализации открыли автомобиль Hyundai Santa Fe на парковке. В этот же день около дома по Приозерскому шоссе из "Газели" один из злоумышленников похитил сумку с имуществом, в день задержания также путем сканирования диапазона сигнализации проникли в припаркованные автомобили марок BMW и ВАЗ.

"В ходе осмотра автомобиля Ford Focus, на котором передвигались соучастники, полицейские обнаружили номера-подменки. Изъяты три брелока от сигнализаций, радиостанция, четыре сотовых телефона, предмет для разбития стекол", - отмечается в сообщении.