На северо-западе Москвы проверяют ТЦ "Ладья" после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют торговый центр "Ладья" на северо-западе Москвы после получения анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проводится проверка информации о минировании ТЦ "Ладья" по адресу: улица Дубравная, 34/29. Службы города на месте", - сказал собеседник агентства.

Он добавил что эвакуировано в общей сложности около 500 человек.

Ранее поступило сообщение о "минировании" торгового центра "Капитолий" на севере столицы. Эвакуация не проводилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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