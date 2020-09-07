Участника банды Басаева, совершившего нападение в Дагестане в 1999 году, осудили на 14 лет

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Участник банды Шамиля Басаева, совершивший нападение на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Батырбеку Юмартову - еще одному члену банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащего"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооруженный мятеж") УК РФ. Приговором суда Юмартову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в середине июля 1999 года житель Ставропольского края Батырбек Юмартов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек приняли активное участие в вооруженном мятеже. В целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Юмартовым, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", - добавили в ведомстве.

За совершение данных преступлений в период с 1999 по 2019 год осуждено и приговорено к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан.

"Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. В настоящее время к ответственности привлекаются еще два участника нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды", - уточнили в СК.