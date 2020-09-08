СМИ: семья Хашкаджи считает справедливымии приговоры по делу об убийстве журналиста

ТАСС, 8 сентября. Семья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который был убит в октябре 2018 года в генконсульстве своей страны в Стамбуле, охарактеризовала вынесенные в Саудовской Аравии приговоры в отношении восьми обвиняемых как "справедливое решение". Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на адвоката родственников жертвы.

По словам членов семьи Хашкаджи, окончательные приговоры "представляют собой сдерживающий фактор для любого преступника и правонарушителя, кем бы они ни являлись".

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены в понедельник в Саудовской Аравии. Как информировал телеканал со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства, пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала генпрокуратура. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке".

Всего по делу об убийстве журналиста в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году проходили 11 человек. Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, по заданию которого якобы велась в интернете слежка за правозащитниками и журналистами, настроенными критически к Саудовской Аравии. Однако официальных обвинений ему предъявлено так и не было. Кроме того, из-под стражи позднее был освобожден саудовский консул в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который предоставил алиби, что в момент преступления его не было в диппредставительстве. "За отсутствием состава преступления" были сняты обвинения и с бывшего заместителя главы Службы общей разведки королевства генерала Ахмеда Асири.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года, когда пошел в генеральное консульство своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.

Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги расследования были обнародованы уже 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.