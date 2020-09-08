Четыре человека пострадали после падения строительных лесов в Нижнем Новгороде

ТАСС, 8 сентября. Четверо пострадавших при падении строительных лесов на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

Обрушение строительных лесов произошло во вторник у строящегося девятиэтажного здания на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. В результате ЧП пострадали семь человек. Следователи следственного управления СК РФ по региону начали доследственную проверку.

"Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, шесть человек доставлены в больницы Нижнего Новгорода. Четверо из них госпитализированы в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Семашко. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести", - отметили в министерстве.

Еще двоих пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №7 в состоянии легкой степени тяжести. "Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего они отпущены домой на амбулаторное лечение", - добавили в пресс-службе.