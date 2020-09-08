Историк Жуков передавал секретные документы заграницу в течение двух лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Капитан запаса ВС РФ, военный историк Андрей Жуков, осужденный во вторник за госизмену, с 2010 по 2012 год передавал представителю иностранного государства секретные документы. Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.

"Установлено, что житель столицы Жуков в период с ноября 2010 по январь 2012 года, являясь гражданином Российской Федерации, совершил государственную измену, то есть шпионаж - передачу представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.

На сайте надзорного ведомства отмечается, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жукова утверждал заместитель генерального прокурора РФ.

Мосгорсуд во вторник признал военного исследователя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил ему наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Защита заявила ТАСС, что обжалует решение Мосгорсуда в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом "совершенно секретно". В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Подсудимый и его защита с момента задержания настаивали на прекращении уголовного преследования, а в дальнейшем - на оправдательном приговоре. Оглашенное во вторник Мосгорсудом решение в законную силу не вступило.

Уголовное дело было рассмотрено в составе трех профессиональных судей. В срок наказания суд зачел время, проведенное подсудимым в СИЗО с момента его задержания. Кроме того, суд установил Жукову запрет в виде ограничения свободы после отбытия наказания, ему необходимо будет являться для отметки раз в месяц в специализированный государственный орган.