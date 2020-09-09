В Еврейской автономии после задымления в школе-интернате эвакуировали более 100 детей

ТАСС, 9 сентября. Пожарные и персонал эвакуировали 102 детей из задымленного здания школы-интерната в городе Облучье в Еврейской автономной области утром в среду. Возгорание находилось в помещении учительской на втором этаже, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Из здания эвакуированы 102 ребенка и 24 человека из числа персонала. В считанные минуты сотрудниками пожарной охраны была проведена разведка. Выявлено, что в учительской задымилась лампа дневного света. Возгорание самоликвидировалось", - говорится в сообщении.

Пожарные проводят осмотр и проветривание помещений.