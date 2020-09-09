Жителя Благовещенска оштрафовали за фейк об обрушении моста через реку Зея

ТАСС, 9 сентября. Суд в Благовещенске оштрафовал местного жителя на 10 тыс. рублей за фейк об обрушении моста через реку Зея, сообщается в среду на сайте СУ СК РФ по региону.
В апреле этого года мужчина распространил в социальных сетях видеозапись, в которой сообщил о якобы разрушении моста и падении в реку автомобиля с людьми. Возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
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❌Благовещенцы пересылают друг другу видео, на котором запечатлен мост через Зею. За кадром мужской голос рассказывает об обрушении сооружения. Он же добавляет, что в реку провалилась «маршрутка» с людьми. «Мост Зейский провалился, узбеки ехали, маршрутка ушла, уплыли вон туда», – говорит мужской голос. ⠀ Между тем, в мэрии Благовещенска опровергли информацию об обрушении, заверив, что это фейк. ⠀ «В соцсетях распространяют информацию об обрушению моста. Это 100-центный фейк! Любительская съёмка велась вчера во время установки знаков и ограждения. Никакого обрушения нет», – прокомментировали в пресс-службе администрации. ⠀ Как сообщалось ранее, 26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. По словам специалистов, для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?Присылай ⏩ Direct @skaner28 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля #сканер28 #криминалблг #благовещенск #мостзея #фейковыеновости
"Судом удовлетворено ходатайство следственного отдела по городу Благовещенск о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении 34-летнего местного жителя. Постановлением Благовещенского городского суда мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.