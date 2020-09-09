Жителя Благовещенска оштрафовали за фейк об обрушении моста через реку Зея

ТАСС, 9 сентября. Суд в Благовещенске оштрафовал местного жителя на 10 тыс. рублей за фейк об обрушении моста через реку Зея, сообщается в среду на сайте СУ СК РФ по региону.

В апреле этого года мужчина распространил в социальных сетях видеозапись, в которой сообщил о якобы разрушении моста и падении в реку автомобиля с людьми. Возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.