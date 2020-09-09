В Подмосковье на площади 800 кв. м горят декорации кино

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Декорации кино на открытом воздухе загорелись в Московской области на площади 800 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На Новорижском шоссе (26-й км) произошло возгорание декораций на открытом воздухе на территории "Главкино" на площади 800 кв. м.", - рассказали в ведомстве.

На месте работают пожарные, сведений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на площадке с декорациями "Главкино" на Новорижском шоссе.

"В 05:32 пожар локализовали, в 05:41 - ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Это второй подобный пожар в этом году. 7 июня в поселке Горки Ленинские в Подмосковье горели кинодекорации на складе. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

В новость были внесены изменения (6:39 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания