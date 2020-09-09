{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чите двое ремонтников задохнулись канализационными газами в колодце

Еще одного мужчину доставили в больницу

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Двое работников компании "Водоканал-Чита" во вторник задохнулись газами во время ремонтных работ в канализационном колодце в Чите, сообщается на сайте ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"По улице Богомягкова при проведении технического обслуживания канализационного коллектора произошло отравление продуктами разложения канализационных стоков трех мужчин. В результате происшествия два человека погибли на месте, один человек доставлен в краевую клиническую больницу в Чите", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, следователи начали проверку. "Водоканал-Чита" пообещал помочь семьям погибших, сообщила пресс-служба городской администрации.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Два фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей заключили сделку со следствием
Валентину Чернышову и Романа Емашева пойти на такой шаг побудило предложение следствия по изменению меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на более мягкую, считает защита обвиняемых
Читать полностью