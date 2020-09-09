В Чите двое ремонтников задохнулись канализационными газами в колодце

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Двое работников компании "Водоканал-Чита" во вторник задохнулись газами во время ремонтных работ в канализационном колодце в Чите, сообщается на сайте ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"По улице Богомягкова при проведении технического обслуживания канализационного коллектора произошло отравление продуктами разложения канализационных стоков трех мужчин. В результате происшествия два человека погибли на месте, один человек доставлен в краевую клиническую больницу в Чите", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, следователи начали проверку. "Водоканал-Чита" пообещал помочь семьям погибших, сообщила пресс-служба городской администрации.