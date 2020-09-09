{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Кабуле произошло покушение на вице-президента Афганистана

В результате взрыва три человека погибли, 12 пострадали

ТАСС, 9 сентября. В Кабуле было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. В результате взрыва, прогремевшего утром в среду в афганской столице, высокопоставленный чиновник не пострадал, погибли три человека, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Салеха и источники.

Представитель вице-президента сообщил, что в результате атаки на конвой Салеха пострадали трое его телохранителей, сам чиновник невредим. По данным источников телеканала, всего жертвами теракта стали три человека, 12 пострадали.

Теги
Афганистан
Два фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей заключили сделку со следствием
Валентину Чернышову и Романа Емашева пойти на такой шаг побудило предложение следствия по изменению меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на более мягкую, считает защита обвиняемых
Читать полностью