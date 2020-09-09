В московской школе мужчина при ссоре с бывшей женой и тещей применил перцовый баллончик

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мужчина в ходе конфликта с бывшей женой и тещей в помещении школы применил перцовый баллончик. По его словам, женщины не дают ему видеться с сыном, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"В столичной школе между мужчиной, его бывшей женой и тещей случился конфликт на почве того, что жена якобы запрещает ему видеться с их общим сыном. В результате потасовки мужчина распылил в сторону женщин перцовый баллончик", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что конфликт произошел сегодня в школе в Даниловском районе. Полиция доставила участников потасовки в отдел, где стороны написали друг на друга заявления. Проводится проверка.

По предварительной информации, пострадавших среди учащихся и работников школы нет.

В пресс-службе управления Росгвардии по Москве отметили, что мужчину, 33-летнего москвича, задержали именно их сотрудники, получившие сигнал тревоги из школы на Хавской улице. По предварительной информации, мужчина был пьян.

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