Защита замглавы Минэнерго связывает его арест с дискредитацией первых лиц ведомства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители защиты заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении более 600 млн рублей, связывают арест чиновника с попыткой дискредитации первых лиц ведомства. Об этом в среду заявил один из его адвокатов в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании Тихонову меры пресечения.

"В министерстве знали о сложившейся ситуации и мы считаем, что это дискредитация первых лиц министерства, - отметил защитник и попросил избрать Тихонову меру пресечения, не связанную с арестом. - Обвинение построено фактически на показаниях одного заинтересованного лица".

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, потерпевшей стороной признано РЭА Минэнерго. Согласно данным следствия, у Тихонова имеется недвижимость на территории Франции, а по указанию чиновника его близкое окружение оказывает давление на свидетелей. Сам Тихонов отметил, что указанная следствием в оперативной справке недвижимость официально задекларирована, а страны, которые он ранее посещал, указаны некорректно.