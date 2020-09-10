В Москве задержаны подозреваемые в незаконных банковских операциях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве, получивших доход в размере более 100 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности", - сообщила Волк.

По данным полиции, в течение четырех лет они оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денег. С каждой транзакции они получали вознаграждение в размере 10-13% от перечисленной суммы. "По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 млн рублей", - сообщила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На территории Москвы и области проведены семь обысков в офисах и дома у фигурантов, изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи.