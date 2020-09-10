Прокуратура проверит сведения о полученных ожогах глаз учениками рязанской школы

ТАСС, 10 сентября. Прокуратура начала проверку по информации о том, что учащиеся рязанской школы получили ожоги глаз во время дезинфекции класса. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

"10 сентября в средствах массовой информации региона опубликованы сообщения о получении несколькими учащимися школы №62 в Рязани ожогов роговицы глаз во время дезинфекции класса. Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при получении детьми образования", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, не менее семи детей пострадали из-за установленного в классе аппарата для обеззараживания воздуха.