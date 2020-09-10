Жилое строение сгорело на российской ледовой базе в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на ледовой базе "Мыс Баранова" Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Санкт-Петербург) на острове Большевик архипелага Северная Земля. В результате происшествия полностью сгорело жилое помещение, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе института.

"На научно-исследовательском стационаре "Ледовая база "Мыс Баранова" произошло возгорание в жилом строении № 10. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, тушение проходило в сложных погодных условиях при сильном ветре 14-18 м/с, но, благодаря слаженным действиям коллектива станции, удалось не допустить распространение огня на другие объекты.

"В результате пожара жилое строение № 10 выгорело практически полностью, утрачены личные вещи пяти сотрудников. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин пожара. Ученые, жившие в сгоревшем здании, расселены по другим свободным помещениям", - отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что научное оборудование не пострадало, стационар продолжает работу в штатном режиме, выполняется программа научных исследований и наблюдений.

На сегодняшний день в Арктике работает научно-исследовательский стационар "Ледовая база "Мыс Баранова", в составе которого 20 человек, а также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, где находятся 10 человек.