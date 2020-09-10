Школьный автобус врезался в мост в Гэмпшире

ТАСС, 10 сентября. Не менее 16 школьников получили легкие и средние травмы в результате ДТП в графстве Гэмпшир, где в четверг школьный двухэтажный автобус врезался в железнодорожный мост. Об этом говорится в сообщении полиции графства в Facebook.

"Три ученика с серьезными, но не угрожающими жизни травмами доставлены в больницу. Еще 13 учеников с более легкими травмами получили помощь на месте [происшествия]", - отметили в полиции.

Как рассказали телеканалу Sky News очевидцы, автобус врезался в тоннель, проложенный под железнодорожным мостом. В результате столкновения у автобуса оторвалась верхняя часть.