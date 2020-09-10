В Петербурге ликвидировали подпольный цех по производству сигарет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские ликвидировали в Санкт-Петербурге нелегальный цех по производству сигарет, изъята тонна табака. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли в продуктовом магазине на Заневском проспекте 600 пачек сигарет со специальными марками, которые по результатам проведенной экспертизы признаны не соответствующими требованиям законодательства. Возбуждено уголовное дело.

"В рамках расследования уголовного дела полицейскими уставлен цех по незаконному изготовлению сигарет. В ходе обысков изъято две линии и восемь станков для производства табачных изделий, свыше 100 коробок с готовой продукцией, тонна табака, акцизные и специальные марки, упаковка, химические реактивы, а также прочие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - сообщила Волк.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание причастных к преступлению, продолжаются.