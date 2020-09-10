Севший в 2019 году на мель у Одессы танкер отбуксировали в Черноморск

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Танкер Delfi отбуксирован от одесского городского пляжа, у которого он сел на мель почти год назад, в порт Черноморска Одесской области. В дальнейшем планируется поднять судно на берег, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

"Буксиры завершили транспортировку танкера с городского пляжа Одессы в порт Черноморска. Процесс транспортировки занял более восьми часов", - процитировала пресс-служба заявление главы областной администрации Максима Куцыя.

По его словам, транспортировка прошла успешно, без нанесения дополнительных повреждений корпусу танкера. "Сейчас вблизи причалов порта Черноморска продолжаются манипуляции по выравниванию и швартовке судна. По плану танкер поднимут на берег для дальнейшей работы", - сообщил Куцый, уточнив, что этот процесс "продлится еще некоторое время".

Танкер Delfi под флагом Молдавии в ночь с 21 на 22 ноября 2019 года сел на мель вблизи Одессы во время сильного шторма, а затем завалился на борт. Его экипаж - три гражданина Украины - был эвакуирован спасателями. В результате происшествия из танкера периодически вытекали нефтепродукты. В ноябре прошлого года их содержание в море в районе крушения судна превышало норму в 157 раз. По этой причине пляж "Дельфин" закрывался для отдыхающих. До этого все попытки снять танкер с мели были неудачными.

Владелец судна - компания "Фактор групп лимитед", она зарегистрирована в Харькове. По информации одесского издания "Думская", танкер использовался для контрабанды нефтепродуктов.