{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Торонто застрелили мужчину на парковке у супермаркета

Полиция ведет розыск стрелка

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы на парковке перед супермаркетом в канадском городе Торонто. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в середине рабочего дня на западе мегаполиса. Один из очевидцев сообщил, что видел, как с парковки на быстрой скорости уезжает белый внедорожник. После этого он увидел на асфальте тело мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что он был застрелен.

Личность погибшего не раскрывается. Предположительно, стрелок был один. Идет его розыск.

Теги
Канада
Совет обороны Ливана создал комиссию по налаживанию работы бейрутского порта
Совет постановил провести ревизию всех складских помещений в порту и избавиться от материалов, которые могут представлять опасность для жизни людей
Читать полностью