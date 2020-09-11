В Торонто застрелили мужчину на парковке у супермаркета

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы на парковке перед супермаркетом в канадском городе Торонто. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в середине рабочего дня на западе мегаполиса. Один из очевидцев сообщил, что видел, как с парковки на быстрой скорости уезжает белый внедорожник. После этого он увидел на асфальте тело мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что он был застрелен.

Личность погибшего не раскрывается. Предположительно, стрелок был один. Идет его розыск.