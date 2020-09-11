В Приморье изъяли партию черной икры стоимостью более 2,2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю совместно с Росгвардией пресекли попытку продажи нелегальной партии икры осетровых рыб, занесенных в Красную книгу РФ. Стоимость икры составляет более 2,2 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"Житель Приморья приобрел в Хабаровском крае икру рыб осетровых пород и планировал перепродать в дальневосточной столице. На сделку он приехал на такси, в багажнике которого находилось 72 пол-литровые пластиковые емкости с черной икрой общим весом 36 кг. Общая рыночная стоимость изъятых биоресурсов составляет более 2,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документов, подтверждающих законность происхождения икры, задержанный предоставить не смог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ"). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 1 млн рублей.