Суд отправил бывшего замглавы Приморья под домашний арест по подозрению в отмывании денег

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский суд Владивостока отправил по домашний арест бывшего вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель регионального следственного управления СК РФ.

"Усольцеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В четверг ведомство возбудило уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере"), и пунктом "б" части 4 статьи 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере").

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы Усольцев незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате такого участия он получал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. При этом в то же время в целях сокрытия своих преступных доходов подозреваемый перевел посредством подконтрольных ему лиц средства в сумме свыше 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации.

Генеральный директор упомянутой компании заключил в тот же период более 50 договоров займа и других видов, чтобы позволить Усольцеву открыто распоряжаться этими средствами.

Усольцев уволился с должности вице-губернатора по собственному желанию в ноябре 2017 года. Он курировал в администрации края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений. В 2018 году Усольцев уже был осужден по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Тогда суд приговорил его к штрафу в 6,3 млн рублей.