На Украине в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в пятницу в ДТП с микроавтобусом на трассе Киев - Харьков. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Авария произошла около 4 часов утра на 47-м километре трассы с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, 20 получили различные травмы, 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как установила полиция, водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева, совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя транспортными средствами - микроавтобусом и легковым автомобилем.

На месте ДТП работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции.