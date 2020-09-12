Губернатор Орегона сообщила о десятках пропавших жителей из-за пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Десятки человек пропали без вести в охваченных природными пожарами зонах американского штата Орегон. Об этом губернатор штата Кейт Браун сообщила в пятницу на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

"Предварительные сообщения полиции штата свидетельствуют о том, что десятки человек пропали без вести в связи с пожарами, конкретно в округах Джексон, Лейн и Мэриэнн. Мы передадим вам больше информации на этот счет, как только ее получим", - отметила она.

По ее словам, огонь в Орегоне выжег все на площади более 404,6 тыс. га. "40 тыс. жителей штата эвакуированы. Всего в районах, подлежащих эвакуации, проживает более 500 тыс. человек", - добавила губернатор.

Как сообщила телекомпания CNN, в пятницу число жертв стихийного бедствия на западе США возросло с 23 до 24 человек. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

Сотрудники Национального межведомственного пожарного центра сообщали, что в результате пожаров на западе страны выжжено более 3,4 млн акров (1,375 млн га) земли. Снимки с американских спутников, опубликованные Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства, свидетельствуют, что во вторник дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны. Температура у поверхности в некоторых местах превышала 191 градус Цельсия.