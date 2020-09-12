Двое подростков пропали в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут двух подростков в возрасте 11 и 13 лет, которые пропали в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В полицию Ломоносовского района Ленинградской области обратилась 34-летняя женщина, сообщившая о том, что 10 сентября около 16 часов из дома в деревне Келлози ушли гулять и до настоящего времени не вернулись ее дети, мальчики 11 и 13 лет", - говорится в сообщении.

Согласно данным заявительницы, у старшего из мальчиков имеется след от укуса собаки на ноге, светлые волосы, он был одет в кофту черного цвета и синие джинсы, при себе имел рюкзак.

Второй пропавший мальчик был одет в темную ветровку и черные брюки. Из особых примет - шрам на затылке.

В случае, если кто-либо располагает информацией о местонахождении мальчиков, петербургская полиция просит обратится по телефону 102.