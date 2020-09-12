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В Черкизовском парке Москвы потерялся ребенок

Его ищут спасатели и полицейские, сообщил источник в экстренных службах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция и спасатели ищут ребенка, потерявшегося в Черкизовском парке Москвы, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В Черкизовском парке потерялся ребенок. Поиск ведут спасатели и сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства, приведшие к пропаже ребенка, устанавливаются.

По данным с сайта комплекса градостроительной политики и строительства мэрии Москвы, Детский Черкизовский парк расположен на Большой Черкизовской улице, недалеко от футбольного стадиона. Его площадь - более 14 га.

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