В Черкизовском парке Москвы потерялся ребенок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция и спасатели ищут ребенка, потерявшегося в Черкизовском парке Москвы, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
"В Черкизовском парке потерялся ребенок. Поиск ведут спасатели и сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства, приведшие к пропаже ребенка, устанавливаются.
По данным с сайта комплекса градостроительной политики и строительства мэрии Москвы, Детский Черкизовский парк расположен на Большой Черкизовской улице, недалеко от футбольного стадиона. Его площадь - более 14 га.