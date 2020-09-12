{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тропический шторм "Салли" образовался у побережья Флориды

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Салли" сформировался в субботу у берегов американского штата Флорида. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с. Он находится примерно в 60 км к юго-востоку от города Нейплс (штат Флорида). "Салли" движется в западном направлении со скоростью около 11 км/ч.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.

Теги
США
Один человек погиб и три пострадали при опрокидывании квадроцикла в Шатуре
Среди пострадавших дети 11, 12 и 13 лет, сообщил источник в экстренных службах
Читать полностью