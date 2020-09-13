Пострадавших при столкновении баржи и катера в ХМАО перевели на стационарное лечение

"Трое, включая ребенка, находятся на стационарном лечении. Один человек на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Троих пострадавших после столкновения баржи и катера на реке Черной в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) перевели на стационарное лечение, еще один лечится амбулаторно. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Столкновение на реке

Столкновение катера с баржей на стоянке маломерных судов на реке Черной в Сургуте произошло вечером 9 сентября. На борту катера были восемь человек, в том числе ребенок. Четверо из них погибли, четверо пострадали. На барже пострадавших нет. Ранее исполняющий обязанности начальника управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев сообщал журналистам, что ребенок находился в тяжелом состоянии.

Рачев отмечал, что люди на катере возвращались после сбора грибов. До стоянки оставалось около 300 м, при этом видимость была очень плохая. По его словам, когда специалисты прибыли на место происшествия, никакие приборы освещения на катере не работали.

В свою очередь ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что катер принадлежит физическому лицу, его не было на судне в момент ЧП. Собственником баржи является ЗАО "МТА-Сервис". Ведомство организовало проверку происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также проверку проводит транспортная прокуратура. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, капитан катера нарушил правила судовождения, что и привело к столкновению с баржей. Капитан погиб.