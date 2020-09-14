Жительница Бурятии получила условный срок за гибель двухлетнего ребенка на пожаре

ТАСС, 14 сентября. Суд в Бурятии приговорил жительницу села Турунаево к лишению свободы условно на 1,1 года за гибель ее двухлетнего ребенка на пожаре жилого дома. Еще двое детей женщины были спасены. Об этом в понедельник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Пожар в жилом доме произошел в октябре 2019 года. Женщина затопила печь и ушла по личным делам, оставив троих детей без присмотра.

"В результате падения раскаленного угля из печи на пол произошло возгорание, в короткие сроки охватившее все помещение. Находившийся поблизости мужчина проник в дом и спас двоих старших детей, младшего спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"), статьи 168 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем"). Женщина проживала с тремя детьми в арендуемом частном доме.

"Суд по совокупности преступлений назначил виновной наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", - уточняется в сообщении.

Также суд лишил женщину родительских прав.