Прокурор Самарской области взял на контроль дело о смерти двухмесячного ребенка в Тольятти

САМАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела после смерти двухмесячного ребенка в Тольятти. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, районный надзорный орган также организовал собственную проверку по факту инцидента.

"Прокуратурой района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов полиции и опеки и попечительства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, прокуратура автозаводского района Тольятти признала обоснованным постановление районных следователей районного о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщал ТАСС, тело двухмесячного ребенка с травмой головы обнаружили 26 октября в одной из квартир Тольятти. По предварительным данным следователей, к происшествию может быть причастна мать ребенка, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.