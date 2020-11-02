Депутата Майкопа подозревают в махинациях с земельным участком

МАЙКОП, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о мошенничестве завели в отношении депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", его подозревают в присвоении земельного участка горадминистрации путем обмана. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея в понедельник.

"Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея в отношении депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в августе 2017 года депутат обратился в муниципалитет с заявлением о выдаче разрешения на строительство жилого дома на земельном участке, взятом в аренду, хотя в действительности не собирался строить дом. Сделано это было, уточнили в пресс-службе, чтобы завладеть имуществом администрации.

После получения разрешения на строительство подозреваемый разместил на участке макет жилого дома, который не является объектом недвижимости и поставил его на кадастровый учет. Это предоставило ему право приобрести участок по льготной стоимости за 23 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляет более 770 тыс. рублей.