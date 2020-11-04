Зону поисков основателя Skillbox расширили до границы с Абхазией

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Водолазы подключились к поисковой операции в акватории Черного моря в районе Имеретинской низменности в Сочи, где пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Зона поисков расширена до границы с Абхазией, сообщили ТАСС в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку по факту исчезновения мужчины в Сочи. По предварительной версии, в ночь на 1 ноября молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в городе Сочи. Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону морского пирса. Региональное отделение организации Лиза Алерт в Краснодарском крае ранее сообщало об исчезновении основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова пропал в Адлерском районе города Сочи.

"В поиске участвует одна водолазная станция в составе 4 водолазов и 2 катера. Приблизительный район поиска для катера - от стадиона Фишт до границы с Абхазией на удалении до 1 км, для водолазов - район стадиона Фишт", - сказал собеседник агентства.

МЧС Абхазии предупредило свое управление в приграничном с РФ Гагрском районе о ситуации с пропавшим Короповым. "К МЧС Абхазии никто за помощью не обращался, но мы в курсе поисков Коропова и предупредили сотрудников МЧС Гагрского района, которые также будут мониторить прибрежную зону", - сказал ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС сообщали, что материал об исчезновении Коропова зарегистрирован, в настоящее время созданы рабочие группы, ведется поиск человека. Вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков также написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Коропов пропал в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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