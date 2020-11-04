Защита обвиняемого по делу MH17 требует допросить Цемаха

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 4 ноября. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, считает необходимым допросить бывшего командира ПВО Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщила в среду на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате.

"Цемах отвечал за всю воздушную оборону Снежного с 26 июня 2014 года, поэтому он должен был знать о присутствии "Бука", если он там был, - отметила она. - В беседе с представителями Совместной следственной группы (ССГ) Цемах сказал, что не видел "Бука" в районе Снежного 17 июля 2014 года и ничего не знал о нахождении комплекса в районе. Однако защита хотела был повторно задать ему соответствующие вопросы".

"Цемах также заявлял, что контролировал контрольно-пропускной пункт на дороге между Торезом и Снежным, - продолжила адвокат. - Если "Бук" транспортировался по маршруту, который указывает ССГ, то он должен был проходить через этот КПП". "Поэтому защита хотела был допросить этого свидетеля и по этому вопросу, - подчеркнула тен Дуссхате. - Видел ли он сам или слышал что-то от своих подчиненных? Если он ничего не видел и не слышал, это ставит под серьезное сомнение как минимум то, что прокурор говорит о маршруте "Бука".

История с Цемахом

В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили в ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР потребовали его возвращения и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. В сентябре того же года его освободили в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Он был доставлен в Москву, а затем выехал на территорию ДНР.

Находясь в украинском СИЗО, Цемах неоднократно допрашивался, в том числе сотрудниками Совместной следственной группы (ССГ), расследующей крушение Boeing. В интервью телеканалу "Россия-24", вышедшем в эфир в начале ноября 2019 года, Цемах заявил, что похитившие его украинские спецслужбы вместе с представителями следственных органов Австралии и Нидерландов пытались во время допросов получить от него нужные им показания о том, что к крушению малайзийского "Боинга" якобы причастны Россия и ополчение ДНР. В частности, по словам Цемаха, ему грозили пожизненным заключением за участие в донецком ополчении, а в случае дачи нужных показаний, напротив, обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды и предоставить жилье. Однако он отказался давать показания, которые от него требовали.

Крушение и суд

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.