Члена террористической организации приговорили к трем годам колонии в Хабаровске

ТАСС, 5 ноября. Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к трем годам колонии общего режима 27-летнего участника запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" за публичные призывы к терроризму, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю.

"Ранее Саъдуллоев М. И. уже был выдворен с территории Российской Федерации в 2018 году, однако в конце 2019 года, изменив установочные данные, прибыл в Хабаровск под предлогом ведения трудовой деятельности. Являясь приверженцем радикальных течений ислама, иностранец стал оправдывать терроризм в своем окружении и осуществлять публичные призывы к террористической деятельности при помощи учетной записи в интернет-мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд также запретил мужчине два года после освобождения публиковать обращения и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.