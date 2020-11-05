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СМИ: в Японии девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере девять детей пострадали в результате ДТП со школьным микроавтобусом, которое произошло в четверг в японской префектуре Ниигата на берегу Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в районе города Садо. Водитель рассказал полиции, что на дорогу внезапно выбежало дикое животное. Он попытался его объехать и не справился с управлением.

Все девять детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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