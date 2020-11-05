СМИ: во Франции власти проводят 187 расследований после теракта в Конфлан-Сент-Онорин

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Французская юстиция проводит 187 расследований по делам о пропаганде терроризма, угрозах и провокациях в связи с терактом в Конфлан-Сент-Онорин, в результате которого погиб учитель Самуэль Пати. Об этом сообщила в четверг государственная радиостанция France Info по сведениям, полученным ею из нескольких источников в следственных кругах.

Согласно этим данным, за две недели парижской прокуратурой были открыты более пяти десятков дел в связи с фактами пропаганды терроризма, последовавшими за терактом или предшествовавшими ему. За период с 22 по 29 октября в стране было инициировано 93 таких расследования. В целом число расследований составляет 187.

Со времени теракта в Конфлан-Сент-Онорин интернет-платформа Pharos, предназначенная для сбора сведений о радикальном контенте, получила от пользователей интернета около 2 тыс. извещений. Именно на эту платформу были ранее переданы данные о появлении в соцсетях видеоролика, размещенного отцом ученицы из лицея в Конфлан-Сент-Онорин, где преподаватель Самуэль Пати продемонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Отец ученицы в своем заявлении не только выразил жесткую критику в адрес преподавателя, но и сообщил его фамилию и название колледжа, в котором тот преподавал.

Радикальными исламистами в дальнейшем эти сведения были широко распространены в соцсетях, что, по мнению следствия, и подтолкнуло к совершению теракта. С Pharos сведения о недовольстве исламистами действиями Самуэля Пати были своевременно переданы полиции и разведслужбам, однако те не успели предотвратить теракт.

16 октября в Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний исламист убил учителя Самюэля Пати в непосредственной близости от здания колледжа. После жестокой расправы над преподавателем исламист попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.