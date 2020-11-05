Жителю Котовска предъявили обвинение в покушении на убийство беременной жены и троих детей

ТАМБОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Котовска Тамбовской области, который поджег дом, пытаясь убить свою беременную супругу и троих детей. Женщина и дети находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК по региону.

"Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тамбовской области 31-летнему ранее судимому жителю Котовска предъявлено обвинение в покушении на убийство 30-летней беременной супруги и трех малолетних (7, 10 и 12 лет) детей (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "г", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Пожар в двухквартирном деревянном доме в Котовске произошел 29 октября после конфликта супругов. По версии следствия, в ходе выяснения отношений мужчина открыл канистру, облил все бензином и поджег, сам же скрылся с места происшествия. Женщине удалось выбить окна и выбраться вместе с детьми на улицу, однако все они получили серьезные ожоги. В настоящее время состояние матери остается тяжелым, двое ее детей переведены для дальнейшего лечения в больницу Москвы, третий ребенок находится в Тамбовской областной детской больнице.

По ходатайству следователя мужчина арестован.