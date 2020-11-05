Автобус, врезавшийся в здание НовГУ, перед этим столкнулся с автомобилем

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Автобус, который вечером в среду врезался в здание Новгородского государственного университета (НовГУ) в Великом Новгороде, перед этим столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Новгородской области в четверг.

Как ТАСС сообщал ранее, вечером в среду в Великом Новгороде автобус врезался в здание университета. По предварительной информации МЧС, в автобусе находилось 26 пассажиров, 16 из них покинули салон самостоятельно, в салоне оказались заблокированными три человека, проводились работы по их деблокировке. По последним данным ГУ МЧС по Новгородской области, в результате ДТП восемь человек пострадали, двое погибли.

"По версии следствия, около 22 часов 4 ноября 2020 года на Большой Санкт-Петербургской улице в Великом Новгороде водитель пассажирского автобуса, принадлежащего ООО "Городское ПАТП", которое отвечает за безопасную для жизни и здоровья потребителей эксплуатацию транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. После этого водитель автобуса допустил выезд за пределы проезжей части и совершил столкновение со зданием НовГУ имени Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, пострадавших в легковом автомобиле нет.

Прокуратура области признала законными и обоснованными постановления следственных органов о возбуждении уголовных дел по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, в больнице на данный момент находятся семь человек: двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, пятеро - со средней степенью тяжести в стационаре.